Darly Dixon: lo spin-off di The Walking Dead debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto su AMC di Daryl Dixon, spin-off di The Walking Dead che vede protagonista il noto personaggio interpretato da Norman Reedus. L'embargo sulle prime recensioni è scaduto e sembrerebbe che la critica abbia apprezzato questo nuovo show ambientato all'interno del vasto universo ideato da Robert Kirkman. Al momento Daryl Dixon ha debuttato con un punteggio del 70% su Rotten Tomatoes, ma in molti non hanno potuto fare a meno di sottolineare l'eccessiva somiglianza con The Last of Us.

In The Walking Dead: Daryl Dixon, "Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come sia arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma resistente, nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Nel corso del viaggio, però, i legami che crea lungo la strada complicano il suo piano finale".

Tra i membri del cast già annunciati figurano Clémence Poésy nel ruolo di Isabelle - membro di un gruppo religioso progressista che si ritrova a confrontarsi con il suo passato oscuro a Parigi - e Adam Nagaitis nel ruolo di Quinn, un inglese sfollato che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica come mercante nero e proprietario di un sexy nightclub underground.

Daryl Dixon, già annunciata la stagione 2

La serie ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Dan McDermott, presidente di AMC Studios e AMC Networks, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di riportare i fan di Dead City nell'epicentro di Manhattan per altra azione con Maggie e Negan. E, prima del suo debutto, siamo elettrizzati nel raddoppiare la storia di Daryl mentre portiamo l'apocalisse in Francia, trasformando Notre Dame, Pont du Gard e altri iconici luoghi in un panorama apocalittico come non avete mai visto prima".

Daryl Dixon arriverà domenica 10 settembre su AMC e AMC+.