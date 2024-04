Daryl Dixon: The Book of Carol, uno sneak peek degli episodi con star Norman Reedus e Melissa McBride

In estate arriverà su AMC Daryl Dixon: The Book of Carol, la stagione 2 dello spinoff di The Walking Dead con Norman Reedus e Melissa McBride, ecco uno sneak peek.

AMC ha condiviso uno sneak peek di The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, la stagione 2 della serie con star Norman Reedus che riporterà sugli schermi anche il personaggio affidato a Melissa McBride.

Nel video si assiste a una scena in cui il protagonista va alla ricerca di qualcuno attaccando dei camion e a una sequenza in cui Carol sta provando a ottenere informazioni sul suo amico.

Cosa racconteranno i nuovi episodi

La seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon riprenderà infatti la storia da dove si era interrotta. Carol (Melissa McBride) sta provando a scoprire cosa è accaduto all'amico che, attualmente, è in Francia e sta facendo i conti con le conseguenze della sua scelta di proteggere il giovane Laurent.

Il titolo del nuovo gruppo di puntate, The Book of Carol, ribadisce come al centro della trama ci sarà Carol, la cui presenza era inizialmente prevista anche in occasione della prima stagione. Melissa, tuttavia, aveva poi rinunciato allo spinoff dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman per concedersi una pausa e trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia.

"Basta, smetto di guardarlo!" The Walking Dead ha tirato troppo la corda?

Lo spinoff

Nella prima stagione si è visto Daryl, ruolo affidato a Norman Reedus, dopo che si sveglia in Francia, senza ricordare come è arrivato lì, ed è impegnato nel tentativo di capire cosa gli è successo e perché.

Le puntate hanno seguito il suo percorso attraverso una Francia spezzata, ma resiliente, mentre spera di tornare a casa. Durante il suo viaggio, tuttavia, formerà dei legami che complicheranno ulteriormente il suo piano.

I produttori della serie sono Scott M. Gimple, lo showrunner David Zabel, Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

I personaggi coinvolti nella serie sono poi Isabelle (Clémence Poésy), Quinn (Adam Nagaitis), Genet (Anne Charrier), Fallou (Eriq Ebouaney), Sylvie (Laika Blanc Francard), Codron (Romain Levi), e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).