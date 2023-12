Twilight, Taylor Lautner ricorda la rivalità con Robert Pattinson: 'Non abbiamo mai legato'

Taylor Lautner è tornato a parlare della rivalità che lo ha legato per lungo tempo a Robert Pattinson, sua co-star in Twilight. Lautner ha interpretato Jacob Black nell'iconico franchise, un'affascinante licantropo invaghito della protagonista Bella Swan, a sua volta innamorata del misterioso vampiro Edward Cullen interpretato da Pattinson. Questo intreccio amoroso ha diviso a lungo la fanbase in team Edward e team Jacob.

"Non so per lui, ma almeno per me è stato sicuramente, soprattutto per la giovane età che avevo, come se ferissero costantemente i miei sentimenti e in modo ingiusto. So che a volte è inevitabile ma è stato difficile da affrontare", ha spiegato Lautner al podcast Call Her Daddy a proposito della contrapposizione con l'attore britannico.

L'attore ha anche osservato che l'intensità della battaglia tra Team Edward e il Team Jacob era diventata a tratti imbarazzante per le due co-star. "Penso che a volte sia stato imbarazzante per noi due stare insieme su una balconata e avere 10.000 ragazze che fischiavano Rob ma poi facevano il tifo per me, mentre l'altra metà mi fischiava e tifava per lui, ma dovevamo mantenere una sorta di amicizia. È stato difficile", ha detto Lautner.

Parlando di Pattinson ha aggiunto: "Non abbiamo mai legato a livello profondo solo perché siamo molto diversi ma lui è sempre stato fantastico ed è una persona dolcissima".

I pro e i contro

Nonostante il disagio spesso provato durante il periodo di fama di Twilight, Lautner ha dichiarato di guardare a quel periodo con gratitudine. "Ci sono pro e contro in quello che Twilight mi ha dato, ma i pro superano di gran lunga i contro. Dopo la fine della serie è stato necessario compiere un viaggio per capire chi sono veramente e cosa è veramente importante per me nella vita. Sono molto, molto grato di aver fatto parte del franchise", ha osservato l'attore.

Il quasi licenziamento

A sorpresa, Lautner ha anche rivelato di essere stato quasi scartato per il ruolo di Jacob nel secondo film della saga. "Il mio personaggio nel primo libro doveva essere un ragazzo di 16 anni, piccolo e magro e poi a metà di New Moon si trasforma in questo uomo muscoloso e robusto", ha raccontato la star.

Per questo motivo avevano pianificato di sostituirlo in The Twilight Saga: New Moon con un uomo più robusto, cosa che non è avvenuta perché Lautner ha sostenuto nove mesi di allentamento e dieta da incubo per poter riprendere il ruolo. I suoi sforzi alla fine sono stati ripagati.