Taylor Lautner risponde a chi pensa sia invecchiato male: 'Le critiche non mi feriscono. Siate gentili'

Taylor Lautner ha realizzato un video per rispondere ai commenti negativi sul suo aspetto fisico, sottolineando quanto sia importante essere gentili con il prossimo e riuscere a prendersi cura della propria salute mentale.

L'ex star di Twilight, che ora ha 31 anni, ha infatti dovuto affrontare delle critiche negative totalmente inopportune a causa di alcune foto scattate durante un evento a New York.

Il video dell'ex star di Twilight

Nel suo post, Taylor Lautner ha dichiarato: "Sono appena tornato da una corsa, mi sentivo davvero bene pensando a me stesso, cercando di stare bene fisicamente e mentalmente, e voglio condividere qualcosa con voi perché, quando sono tornato da quella corsa, ho fatto un salto su Instagram e ho letto un post della scorsa settimana. Stavo leggendo i commenti e hanno fatto emergere vecchie emozioni e ricordi sul motivo per cui non leggo i commenti".

L'attore ha quindi letto le frasi in cui si sostiene che "non sia invecchiato bene" e "sembri così vecchio".

Taylor ha sottolineato: "Quei commenti sono tutti su un unico post, ed è folle ma è il mondo in cui viviamo e non c'è molto che si possa fare per cambiarlo". Lautner ha ammesso in modo molto onesto: "Se fosse avvenuto 10, o 5 anni fa, forse persino 2 o 3, avrebbe avuto realmente un effetto su di me e mi avrebbe causato di voler nascondermi in una buca e non uscire".

Tracers: Taylor Lautner in una scena del film

L'attore ha voluto ricordare: "Trovi ciò che vale in ciò a cui dai importanza e se lo fai in quello che gli altri pensano di te, allora quello sarà il modo in cui ti senti. Ma se dai valore nel sapere chi sei, quello che è importante per te, quello che ami, quei commenti non avranno degli effetti".

A differenza di alcuni anni fa, durante i quali le critiche avevano avuto delle conseguenze sulla propria autostima e salute mentale, Taylor ha ora voluto concludere il suo post condividendo un suggerimento prezioso rivolto ai suoi follower: "Pensate bene a ciò a cui date peso e ricordate quello che ha valore per voi, e semplicemente siate gentili. Non è così difficile. Siate gentili uno con l'altro. Diffondiamo amore e positività, è così semplice".