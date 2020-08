The Twilight Saga: New Moon, stasera su La5 il film con Robert Pattinson

La saga vampiresca con Kristen Stewart e Robert Pattinson torna stasera su La5 alle 21:10 con il secondo capitolo, The Twilight Saga: New Moon.

Taylor Lautner e Kristen Stewart, uno di fronte all'altra, nel film Twilight: New Moon

Stasera su La5, alle 21:10, tornano Kristen Stewart e Robert Pattinson con The Twilight Saga: New Moon, il secondo capitolo della saga vampiresca che ha imposto i due giovani interpreti all'attenzione di milioni di fan in giro per il mondo.

Bella Swan (Kristen Stewart) partecipa alla festa per il suo diciottesimo compleanno organizzata in casa della famiglia di Edward Cullen (Robert Pattinson), il vampiro eternamente diciassettenne di cui si è innamorata. Aprendo un regalo si ferisce accidentalmente con la carta del pacco, scatenando la sete incontrollabile di Jasper e la sua reazione violenta. Edward interviene per proteggerla dall'attacco e si rende conto che per Bella, lui e la sua famiglia sono una fonte perenne di pericolo. Così i Cullen decidono di lasciare Forks e Bella, nella speranza che la ragazza lo dimentichi. Bella cade in una profonda depressione.

Kristen Stewart e Robert Pattinson in una scena di Twilight: New Moon

Dopo circa sei mesi, Bella esce da questa crisi ma solo parzialmente grazie all'amicizia di Jacob Black. Questa amicizia viene presto messa in crisi da un nuovo segreto: Jacob Black sviluppa il gene del licantropo, nemici naturali dei vampiri. Anche se non potrebbe rivelare a nessuno la sua natura Jacob riesce a far capire a Bella cosa gli è successo e tra i due in seguito non ci saranno più segreti che riguardano il mondo dei licantropi e quello dei vampiri. Disperando del ritorno di Edward, Bella si dà, con la complicità di Jacob, a passatempi pericolosi...