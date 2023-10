The Toxic Avenger: il teaser splatter del reboot con Elijah Wood e Peter Dinklage

Peter Dinklage è in cerca di una sanguinosa vendetta nel primo teaser del reboot di The Toxic Avenger, che vede nel cast anche Elijah Wood.

Dopo le prime immagini di Eljah Wood in stile Pinguino di Batman e di Peter Dinklage in tutù, il teaser trailer del reboot di The Toxic Avenger approda in rete mostrando sequenze ad alto tasso di splatter.

Il video non rivela molto, ma anticipa l'arrivo di una storia vivace e folle come l'originale, conservando gli elementi che hanno reso The Toxic Avenger un classico.

The Toxic Avenger: il reboot con Peter Dinklage censurato per scene gore e nudità

Cosa accade in The Toxic Avenger?

Scritta e diretta da Macon Blair, la nuova versione di The Toxic Avenger rilegge il cut della Troma a basso budget del 1984 su un bidello che diventa un supereroe sfigurato e muscoloso dopo essere caduto in un barile di rifiuti tossici. Nel cast troviamo anche Jacob Tremblay, Taylour Paige e Kevin Bacon.

"Simile all'originale Toxic Avenger, non è certo qualificato per essere un eroe", ha spiegato Macon Blair a Entertainment Weekly. "Non è particolarmente coraggioso, non è particolarmente astuto, ma ha il cuore al posto giusto e inizia a spingerlo al limite quando viene messo all'angolo."

Mentre il film originale seguiva il destino di Melvin Ferd Junko III, che passa da nullità a eroe tossico dopo aver subito un atto di bullismo, la versione contemporanea di Macon Blair segue una creatura orribilmente deformata di dimensioni e forza sovrumane. Peter Dinklage interpreta il ruolo del custode oppresso Winston Gooze che, dopo essere caduto in una vasca piena di rifiuti tossici, diventa niente meno che The Toxic Avenger.