The Toxic Avenger: il reboot con Peter Dinklage censurato per scene gore e nudità

The Toxic Avenger: il reboot del cult interpretato da Peter Dinklage, ha ottenuto il visto censura R per la presenza di scene gore e nudità.

The Toxic Avenger, il reboot del cult ecologico interpretato da Peter Dinklage, è stato censurato per la presenza di scene gore e nudità. Negli USA sarà vietato ai ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

Il reboot di The Toxic Avenger, diretto dall'attore e regista Macon Blair, è descritto come una rivisitazione contemporanea della dark comedy degli anni Ottanta Il vendicatore tossico, che sovverte il genere dei supereroi, un po' come fatto molti anni dopo Deadpool di Ryan Reynolds.

Oltre a Peter Dinklage, nel cast ci sono Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis. Il reboot riporterà sul grande schermo la storia di un uomo comune che, caduto in un contenitore di rifiuti tossici, viene trasformato in un mutante che passa dall'essere un emarginato a un eroe inaspettato quando lotta per salvare il figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione.

La versione moderna di The Toxic Avenger è scritta e diretta da Macon Blair. Il film è prodotto dal duo di registi originali Lloyd Kaufman e Michael Herz per Troma Entertainment, con Alex Garcia e Jay Ashenfelter che supervisionano lo sviluppo di Legendary. Il film originale è stato uno dei più grandi successi di Troma Entertainment, e ha dato vita a tre sequel, un musical teatrale, una serie a cartoni animati per bambini e un fumetto Marvel.