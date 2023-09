The Toxic Avenger: Elijah Wood sembra il Pinguino di Danny DeVito nel remake del cult anni '80

Fa un po' impressione rivedere Elijah Wood nel remake di The Toxic Avenger, il film cult del 1984 diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, prodotto dalla Troma. L'attore ha un look simile a quello del Pinguino di Danny DeVito in Batman - Il ritorno.

La star del Signore degli Anelli interpreta un cattivo di nome Fritz Garbinger con denti anneriti, occhi da panda e lunghi ciuffi di capelli che spuntano dalla testa per lo più calva. Lo sceneggiatore e regista della nuova versione, Macon Blair, ha spiegato che l'aspetto di Wood nel film è "una specie di mix tra Riff Raff di The Rocky Horror Picture Show e il Pinguino di Danny DeVito".

"Il look è nato dalle discussioni che ho avuto con i nostri designer e con Elijah stesso", ha continuato il regista. "Volevo che sembrasse una performance alla Peter Sellers, in cui lui diventa invisibile. L'idea è che ci si dimentichi che si tratta dell'Elijah che si conosce dal Signore degli Anelli o da qualsiasi altra cosa abbia fatto".

Il franchise di The Toxic Avenger può vantare quattro film, una serie televisiva animata, una serie di fumetti Marvel, un videogioco e persino un musical teatrale.

Ciò che il franchise non ha mai potuto vantare è la partecipazione di star hollywoodiane, ma le cose sono cambiate grazie a questo reboot di Blair, il cui cast vanta anche Peter Dinklage e Kevin Bacon.

The Toxic Avenger: il reboot con Peter Dinklage censurato per scene gore e nudità

Prodotto dalla Legendary Entertainment (i responsabili dei nuovi film di Dune e del MonsterVerse cinematografico), il film vede Dinklage nei panni di un inserviente di nome Winston Gooze, impiegato di basso livello in una fabbrica chimica.

Il film sarà presentato in anteprima al Fantastic Fest di Austin nei prossimi giorni.