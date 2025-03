The Toxic Avenger: Peter Dinklage nel teaser ultraviolento e camp dell'atteso reboot

Dopo un'attesa lunghissima, è stato svelato il teaser trailer del reboot della dark comedy splatter The Toxic Avenger. Interpretato dalla star de Il trono di spade Peter Dinklage, il film che rilegge l'originale della Troma Entertainment del 1984, racconta le gesta di un mite bidello di nome Winston che si trasforma in un deforme, ma potente vigilante. Scritto e diretto da Macon Blair, il reboot della satira sui supereroi vede la partecipazione di Elijah Wood, Jacob Tremblay, Kevin Bacon e Taylour Paige.

Il teaser si apre in forma di spot pubblicitario di eccentrico fastfood eccentrico prima che Winston appaia facendosi giustizia emerga per fare giustizia a suon di badilate. Il promo sembra abbracciare le sue radici da film di serie B combinando violenza oltraggiosa, toni camp e un'estetica esagerata che ricorda il cult originale.

La rivisitazione di un cult B-movie

Il teaser trailer di The Toxic Avenger chiarisce che i toni del reboot rimarranno fedeli all'irriverenza e all'estetica cheap dell'originale del 1984. Il teaser si apre come uno spot pubblicitario per Miss Meat, un fast food immaginario in cui due dipendenti presentano con entusiasmo il loro bizzarro menù con un taco al tonno, un burrito umido e un hamburger imponente chiamato "The Big C--k". Tuttavia, lo spot prende rapidamente una piega oscura quando il trailer passa a una scena direttamente ispirata all'originale con una resa dei conti sanguinolenta e disgustosa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il teaser mostra un gruppo di terroristi armati che assalta Miss Meat prima che Toxie/Winston faccia il suo ingresso. Uno dei terroristi lo liquida come "un tizio con uno straccio", un errore che si rivela fatale quando Toxie gli sferra immediatamente un colpo raccapricciante staccandogli la mascella. La violenza esagerata mescolata all'umorismo farsesco conferma l'impegno del film di non tradire i toni dell'originale. Vestito con abiti laceri e brandendo il suo caratteristico straccio luminoso, Winston di Peter Dinklage è in tutto e per tutto l'antieroe mostruoso con cui è impossibile non entrare in empatia. Come vediamo, Macon Blair ha optato per effetti pratici preferendoli alla CIG per conservare lo spirito del film del 1984 in uscita nei cinema nei prossimi mesi.