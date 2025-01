The Toxic Avenger: annunciata l'uscita del reboot con Elijah Wood, questa è la volta buona?

Dopo mesi caratterizzati da profonda incertezza, Cineverse ha finalmente annunciato che The Toxic Avenger, rivisitazione in chiave dark comedy dell'omonimo cult della Troma Entertainment del 1984, arriverà nelle sale nel 2025.

Diretto da Macon Blair (I Don't Feel at Home in This World Anymore) e interpretato da Peter Dinklage, il reboot di The Toxic Avenger sarà distribuito in prima visione assoluta nel corso dell'anno.

"Sono molto grato al team di 'The Toxic Avenger' che ci ha sostenuto nella ricerca del partner di distribuzione perfetto per il nostro film", ha dichiarato il regista Blair in un comunicato. "È fantastico che la gente abbia la possibilità di vederlo nelle sale, è un film divertente e chiassoso da vedere insieme a tanta gente. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di preservare il cuore e lo spirito del Toxie originale (che mi è rimasto impresso nel cervello in tenera età) e di cercare di realizzare qualcosa che piacesse ai fan della Troma e, allo stesso tempo, di fare qualcosa di nuovo con il personaggio".

In questo nuovo capitolo del franchise creato da Lloyd Kaufman e Troma Entertainment, Dinklage interpreta il ruolo del bidello sconsolato Winston Gooze che, dopo uno strano incidente, si trasforma in un vigilante mutante noto come Toxie.

Oltre a Dinklage, il film è interpretato da Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, Julia Davis e Taylour Paige. Blair ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta sulla base dell'originale di Kaufman del 1984. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Lloyd Kaufman e Michael Herz. Tra i produttori esecutivi figurano Andrew Pfeffer, Jay Ashenfelter e Macon Blair, mentre il casting è stato curato da Mark Bennett e Julie Harkin.

"Michael Herz, Toxie e io ci siamo dovuti asciugare le lacrime! La rivisitazione Fantoxic di Macon Blair della vita di Toxie è ancora migliore di quella della Troma! I fan della Troma saranno estasiati!", ha dichiarato Kaufman in risposta all'imminente uscita del reboot.