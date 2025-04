The Toxic Avenger: Peter Dinklage ha dei problemi di salute nel nuovo teaser

Il 29 agosto arriverà nelle sale americane The Toxic Avenger, con star Peter Dinklage, di cui è stato condiviso un nuovo teaser. Il video si apre con uno spot che si rivolge a chi soffre di mal di testa prima di mostrare il protagonista mentre parla con un medico della sua situazione di salute.

Le nuove scene del film

Il teaser di The Toxic Avenger mostra poi l'incontro tra Winston e il suo capo, spiegando che sta lavorando per lui da decenni e ora sta male. L'interazione, tuttavia, non finisce come ci si potrebbe attendere e il video anticipa anche dei momenti molto sanguinosi.

Il lungometraggio con star Peter Dinklage è un reboot del progetto targato Troma Entertainment del 1984.

Al centro della trama c'è un mite lavoratore di nome Winston che si trasforma in un deforme, ma potente vigilante.

Ecco il teaser:

Il cast e il team che ha realizzato il film

La sinossi ufficiale anticipa che Winston, con la sua particolare arma, deve affrontare gangster, CEO corrotti e strani personaggi, il tutto mentre cerca inoltre di salvare il legame con suo figlio.

The Toxic Avenger è stato scritto e diretto da Macon Blair.

Nel cast del film, che ironizza sulle storie di supereroi, può contare sulla presenza nel cast di Elijah Wood, Jacob Tremblay, Kevin Bacon e Taylour Paige.

Blair, presentando il reboot in un'intervista rilasciata al magazine Variety, aveva dichiarato che era molto grato per il sostegno ricevuto dai produttori e aveva aggiunto: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di preservare il cuore e lo spirito del Toxie originale (che si è impresso nel mio cervello quando ero molto giovane) e cercare di realizzare qualcosa che i fan di Troma potessero apprezzare, ma al tempo stesso creare qualcosa con il personaggio che sembrasse nuovo".