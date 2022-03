The Time Traveler's Wife: Rose Leslie e Theo James nel teaser trailer della serie HBO

Rose Leslie e Theo James al centro del teaser trailer della serie HBO The Time Traveler's Wife, ispirata al romanzo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, in arrivo a maggio.

"Non è un superpotere, è ciò che non va in me", afferma Theo James nel teaser trailer di The Time Traveller's Wife, serie HBO interpretata anche dalla star de Il trono di spade Rose Leslie.

La serie HBO di sei episodi, in anteprima a maggio 2022, vede Theo James nei panni di Henry DeTamble, un uomo afflitto dalla capacità di tornare indietro nel tempo. Sebbene sia una svolta scientifica metafisica, l'abilità non fa ben sperare per il matrimonio di Henry con Clare Abshire (Rose Leslie), lasciata sola per via di un marito letteralmente assente.

"È solo un mucchio di vestiti", spiega Clare dopo che Henry è scomparso indietro nel tempo, fuori dal suo controllo e lasciando aperto il rubinetto del lavello della cucina. "Ho sposato un viaggiatore del tempo. È complicato", riassume la donna.

Adattato dall'ex showrunner di Doctor Who e Sherlock, Steven Moffat, dal romanzo bestseller di Audrey Niffenegger La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, The Time Traveler's Wife" è diretto da David Nutter. Nel cast troviamo anche Desmin Borges (Gomez) e Natasha Lopez (Charisse).

"Grazie alla forma seriale possiamo raccontare l'intera storia del romanzo", ha detto lo scrittore Steven Moffat, come riportato da Deadline. "Quello che è elettrizzante dell'interazione tra il viaggio nel tempo e una storia d'amore qui, è che rende di nuovo interessante il fenomeno comune di un matrimonio completamente felice. Le storie d'amore, o i film d'amore, tendono a concludersi sull'altare. Non raccontiamo mai la parte in cui le persone sono perfettamente felici per decenni perché sembra una cosa drammatica. Riordinando tutto e ricordandoti costantemente che l'amore è indissolubilmente legato alla perdita, che è un pensiero allegro, rendi questo fenomeno molto comune di un matrimonio felice, elettrizzante e pieno di attenzioni e tragedie".