Kit Harington e Rose Leslie: nato il primo figlio delle star della serie Il Trono di Spade, ecco le foto

Kit Harington e Rose Leslie, le star della serie Il Trono di Spade, sono diventati genitori e online sono apparse le prime foto che li ritraggono mentre fanno una passeggiata con il loro primo figlio. La coppia, almeno per ora, non ha rivelato il nome dato al bambino e online i fan si stanno già scatenando con le possibili ipotesi, tra cui molte legate ai personaggi creati da George R.R. Martin.

Un portavoce dei due attori ha dichiarato a E! News che Kit Harington e Rose Leslie hanno avuto un figlio maschio e la coppia è "davvero, davvero felice".

Gli interpreti di Jon Snow e Ygritte nello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin sono stati intercettati oggi dai paparazzi mentre camminavano con il piccolo per le strade di Londra, dopo aver fatto qualche acquisto.

Harington e la star di The Good Fight si sono conosciuti sul set della serie Il trono di spade e si sono innamorati. Dopo un breve allontamento, Kit e Rose hanno poi fatto il loro debutto sul tappeto rosso come coppia agli Olivier Awards nell'aprile 2016. Il fidanzamento tra i due è stato annunciato ufficialmente nel settembre 2017 e la coppia si è poi sposata al castello di Wardhill, in Scozia, nel giugno 2018.