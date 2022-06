Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife: la serie con Rose Leslie da stasera su Sky e NOW

Stasera su Sky Serie alle 21:15 e in streaming su NOW debutta Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife, la serie HBO con protagonista Rose Leslie.

Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife è lo sci-fi romance HBO pronto al debutto anche in Italia, da stasera su Sky Serie alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

The Time Traveler's Wife: Rose Leslie e Theo James in una scena romantica

Firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di ben cinque stagioni di Doctor Who, la serie (qui la nostra recensione di Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife) racconta il complicato amore tra Claire e Henry, messo alla prova dagli imprevedibili e incontrollabili viaggi nel tempo di lui, che intrecciano le vite passate, presenti e future dei protagonisti stravolgendo il loro destino. A interpretare Claire e Henry due stelle di prima grandezza della TV e del cinema britannico, Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e (The Divergent Series, Sanditon). Accanto a loro Caitlin Shorey e Everleigh McDonell nei panni di Claire da giovanissima e da bambina, e Brian Altemus e Jason David in quelli di Henry rispettivamente da adolescente e da piccolo. Desmin Borges è Gomez, amico di Claire, segretamente innamorato di lei; Natasha Lopez è Charisse, miglior amica e coinquilina di Claire; Michael Park e Jaime Ray Newman sono Philip e Lucille Abshire, genitori di Claire; Taylor Richardson e Peter Graham sono Alicia e Mark Abshire, sorella e fratello di Claire; mentre Kate Siegel e Josh Stamberg sono Annette e Richard De Tamble, genitori di Henry. Nel cast anche Chelsea Frei, Marcia DeBonis, Will Brill e Spencer House.

SINOSSI

All'età di sei anni, Claire Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita. Letteralmente, in quanto Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare, incontrollabilmente e imprevedibilmente, nel tempo. Quattordici anni dopo il loro primo incontro, una giovane Claire rincontra Henry nella biblioteca dove lavora e si fa avanti, sostenendo non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una relazione tanto magica quanto complicata: amore e perdita si intrecciano, in una storia che sfida le leggi del tempo.

Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife è tratta dall'omonimo romanzo di Audrey Niffenegger, già trasposto nel film campione d'incassi Un amore all'improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana. L'adattamento seriale, diretto da David Nutter e targato HBO, è firmato da Steven Moffat.