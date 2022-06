Un amore senza tempo - The time traveler’s wife: L'amore lotta contro il tempo

La recensione di Un amore senza tempo - The time traveler's wife:, la nuova serie da lunedì 13 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è la storia di due persone che si amano alla follia, ma hanno un solo problema.. gli imprevedibili viaggi nel tempo di lui.

The Time Traveler's Wife: Rose Leslie e Theo James in una scena romantica

"Tanto tempo fa gli uomini andavano per mare e le loro donne li aspettavano sulla spiaggia scrutando l'orizzonte in cerca delle loro barche. Adesso io sto aspettando Harry". È una frase che rende bene l'idea di cosa ci sia in ballo nella storia d'amore che vi raccontiamo nella recensione di Un amore senza tempo - The time traveler's wife, la nuova serie da lunedì 13 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (i primi due episodi saranno in onda alle 21.15). A parlare è Claire, e l'uomo che aspetta è Henry. I due si amano alla follia. Ma hanno un solo problema: gli imprevedibili viaggi nel tempo che Henry si trova a fare. Lo sci-fi romance HBO in sei episodi è firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock e showrunner di ben cinque stagioni di Doctor Who. È una serie molto intrigante, sexy, romantica e allo stesso tempo piena si suspense.

Viaggi nel tempo senza controllo

The Time Traveler's Wife: Rose Leslie e Theo James in una scena

Clare Abshire ha sei anni quando incontra Henry DeTamble, che diventerà l'amore della sua vita. Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare nel tempo. Il fatto è che non ha modo di controllare questa cosa. Quattordici anni dopo il loro primo incontro, una giovane Claire rincontra Henry nella biblioteca dove lavora e si fa presentare a lui. Lo invita a quello che per Henry è il primo appuntamento, e gli dice non solo di averlo conosciuto, ma che è la sua futura moglie.

Rose Leslie e Theo James, sex appeal e chimica

The Time Traveler's Wife: Theo James in una scena

Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife è prima di tutto una commedia romantica. E, come sappiamo, per una storia di questo tipo è fondamentale l'appeal degli attori, e la chimica tra loro. I due protagonisti sono sexy, brillanti, e la chimica tra loro funziona. A interpretare Claire e Henry sono Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e Theo James (The Divergent Series, Sanditon). Theo James, lo avevamo capito dai tempi di Divergent, ha un volto e un portamento che ricordano James Franco: gli occhi neri, le labbra carnose e un sorriso accattivante. E anche il physique du rôle, che in questo caso non guasta, visto che il copione gli impone di apparire spesso nudo. Rose Leslie ha un fascino intrigante: i capelli rossi, gli occhi azzurri piccoli e luminosi, è quella che si definirebbe la classica bellezza irlandese, a cui aggiunge un sex appeal tutto suo.

Insurgent: Theo James ci racconta il dramma di Quattro

Nudo come Terminator

The Time Traveler's Wife: Desmin Borges in una scena

Come avrete capito, ogni volta che scompare, e accade all'improvviso, Henry lascia un cumulo di vestiti vuoti, e appare, nudo (come accadeva a Terminator) da qualche altra parte, con il problema di dover recuperare subito dei vestiti, spesso con le maniere forti. Lui, però, non è armato. Spesso lascia dietro di sé un lavandino aperto, una doccia che scorre, E, insieme a lui, viaggiano nel tempo gli elementi del suo corpo: il dentino da latte che ha perso da bambino, ciocche di capelli, nel caso li abbia tagliati, del sangue, nel caso lo abbia perso.

Tra Ritorno al futuro e Questione di tempo, ma...

The Time Traveler's Wife: Natasha Lopez in una scena

Come si può capire, ci sono tutta una serie di elementi che rendono più intrigante e complessa una storia che, apparentemente, sembra già vista, come quella dei viaggi nel tempo. La cosa più originale, rispetto a un capostipite del genere come Ritorno al futuro, o a una rilettura in chiave di commedia romantica come Questione di tempo, è che di solito il fenomeno del viaggio nel tempo è controllabile, o è un vero e proprio potere come nel caso di Questione di tempo. È insomma qualcosa che il protagonista può vivere a suo favore. Qui è invece visto come un ostacolo, un handicap, una condizione penalizzante. E mai come in questo caso il termine "lotta contro il tempo" acquista un senso tutto suo.

L'immaginario dei viaggi nel tempo tra cinema e TV - parte 1

L'amore, con l'attesa, diventa più forte.

The Time Traveler's Wife: una bella immagine di Rose Leslie

Come si può capire, in una serie come questa, tratta dall'omonimo, celebre romanzo di Audrey Niffenegger, già trasposto nel film campione d'incassi Un amore all'improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, il montaggio è fondamentale, Ed è un'altra risorsa della serie, che ci permette continue sorprese e, come nella migliore delle tradizioni, anche curiosi paradossi temporali. L'impianto sci-fi finisce per rendere più forte un assunto come quello che l'amore, con l'attesa, diventa più forte. E il risultato è una storia raccontata con un tono molto caldo, empatico, dolce.

Ci troviamo insomma di fronte a una serie sicuramente da non perdere.