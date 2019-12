The Suicide Squad: confermato il ruolo affidato a Michael Rooker?

The Suicide Squad vedrà impegnato nuovamente Michael Rooker in un film diretto da James Gunn dopo il successo di Guardiani della Galassia e online sembra sia stato svelato il ruolo che gli è stato affidato.

L'attore è una presenza fissa nei progetti del filmmaker ed è apparso anche in Slither, Super, The Belko Experiment e Brightburn. La nuova collaborazione tra Michael Rooker e James Gunn avverrà ora in occasione di The Suicide Squad e alcune indiscrezioni, per ora non confermate, sostengono che interpreterà Savant.

Il personaggio, nei fumetti della DC, è erede di un'immensa fortuna che decide di diventare un vigilante nella città di Gotham City, prima che Batman gli faccia cambiare idea. Savant, che si chiama in realtà Brian Durlin, è incredibilmente intelligente pur dovendo fare i conti con una memoria davvero selettiva.

Nel cast di The Suicide Squad ci saranno anche i nuovi arrivi Idris Elba, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena. Tra i ritorni, invece, ci sono quelli di Margot Robbie che è Harley Quinn, Viola Davis che interpreta Amanda Waller, Joel Kinnaman che riprenderà la parte di Rick Flag e Jai Courtney che sarà Captain Boomerang.