The Suicide Squad: Peter Capaldi sul set con un nuovo look (FOTO)

Peter Capaldi su Instagram con un nuovo look sul set di The Suicide Squad, quale personaggio interpreterà?

Peter Capaldi ha svelato un nuovo look legato al suo personaggio in The Suicide Squad. In una foto dal set di Atlanta, Georgia, vediamo l'attore scozzese insieme alla co-star Mayling Ng, che ha pubblicato l'immagine su Instagram. I due attori non indossano il costume, ma il taglio di capelli radicale di Peter Capaldi ci ricorda che l'attore ha dovuto rasarsi per il suo misterioso personaggio in The Suicide Squad.

La testa rasata di Peter Capaldi ha ispirato un sacco di teorie sul suo ruolo nel film, lasciando pensare al celebre villain calvo della DC, Mr. Freeze. La lista dei personaggi già diffusa da James Gunn lascia, però, intendere che le sue scelte saranno tutt'altro che scontate. Solo ieri un rumor indicherebbe in Vigilante il personaggio interpretato da Idris Elba, mentre Sean Gunn sarà Weasel, Flula Borg sarà Javelin, Pete Davidson interpreterà Blackguard, Nathan Fillion sarà Arm-Fall-Off Boy e Mayling Ng dovrebbe calarsi nei panni di Mongal, figlia di Mongul.

Un altro personaggio che Peter Capaldi potrebbe interpretare sarebbe Psimon, nemico di Teen Titans. Dopotutto sappiamo che la sua trasformazione in The Suicide Squad richiederà trucchi prostetici e questo è il motivo perché l'attore si è dovuto rasare la testa. Per avere la conferma dell'identità del personaggio di Capaldi, non ci resta che attendere.