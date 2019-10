The Suicide Squad: svelato il ruolo affidato a Idris Elba?

The Suicide Squad avrà tra i suoi protagonisti Idris Elba e online sembra essere stato scoperto il ruolo affidato alla star di Luther, fino a questo momento avvolto dal mistero.

Secondo le fonti di The Weekly Planet Podcast il regista e sceneggiatore James Gunn avrebbe affidato a Idris Elba il ruolo di Vigilante, personaggio dei fumetti che debutterà al cinema con The Suicide Squad.

Il podcast ha poi riportato la notizia che Nathan Fillion avrà la parte di Arm-Fall-Off-Boy, Seann Gunn quella di Weasel, Flula Borg dovrebbe essere Javelin, Pete Davisdon interpreterà Blackguard, Michael Rooker apparirà in versione Savant e Mayling Ng ha ottenuto la parte di Mongal.

Per ora Warner Bros. e Gunn non hanno rilasciato una sinossi ufficiale o i dettagli dei personaggi dei fumetti che appariranno nel cinecomic quindi si tratta solo di ipotesi non confermate, lasciando in sospeso i fan fino alla diffusione di ulteriori indizi o rivelazioni.

Il cast di The Suicide Squad sarà veramente stellare e composto da Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz, e Jennifer Holland.