The Suicide Squad: Missione Suicida, un video del dietro le quinte mostra molte scene d'azione spettacolari

IMAX ha condiviso una nuova featurette di The Suicide Squad: Missione Suicida che regala molte anticipazioni sulle spettacolari scene d'azione.

The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale tra poco meno di un mese e una nuova featurette regala qualche scena e dettaglio inedito per parlare della versione IMAX.

Nel video si vedono moltissime scene d'azione e il regista James Gunn spiega che l'ha girato pensando proprio al formato IMAX perché ama vedere un'incredibile avventura sul grande schermo, regalando una vera e propria esperienza per gli spettatori.

Nella featurette di The Suicide Squad - Missione Suicida ci sono anche molte dichiarazioni di alcuni membri del cast come Margot Robbie, Viola Davis, John Cena e Idris Elba. Il filmato anticipa degli incredibili scontri, inseguimenti, distruzioni, esplosioni e molti passaggi ricchi di adrenalina.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.