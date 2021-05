The Suicide Squad - Missione Suicida. la Task Force X sotto copertura a Corto Maltese (FOTO)

La missione segretissima della Task Force X sull'isola di Corto Maltese richiederà un travestimento ad hoc, come svela la nuova foto di The Suicide Squad - Missione Suicida diffusa dal regista James Gunn.

Il regista di The Suicide Squad - Missione Suicida, James Gunn, ha diffuso via social una nuova foto della Task Force X, i villain al centro della storia, che agiscono sotto copertura sull'Isola di Corto Maltese.

"Squad Undercover a Corto Maltese: Ratcatcher 2, The Thinker, Bloodsport, & Polka Dot Man in #TheSuicideSquad" scrive James Gunn su Instagram.

L'attrice portoghese Daniela Melchior, che interpreta Ratcatcher 2, si è divertita a giocare suo social con James gunn pubblicando un presunto leak di The Suicide Squad - Missione Suicida, che si è rivelato essere una clip di topi danzanti in costume.

Oltre a Daniela Melchior, nella foto possiamo vedere la star di Doctor Who Peter Capaldi nel ruolo di The Thinker, Idris Elba nei panni di Bloodsport e David Dastmalchian in quelli di Polka Dot Man.

Nel cast di The Suicide Squad - Missione Suicida troviamo John Cena, Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker,Idris Elba, Daniela Melchior, Sylvester Stallone, David Dastmalchian e Viola Davis.

Il film uscirà il 5 agosto nei cinema italiani. Negli USA uscirà in contemporanea anche su HBO Max.