The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn: "La mia migliore scena d'azione è quella con Margot Robbie"

The Suicide Squad: Missione Suicida riporterà sul grande schermo e Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn e il regista James Gunn ha ora lodato il talento della star.

Il filmmaker ha aggiunto via Twitter altri dettagli del motivo per cui prova così tanta ammirazione per l'attrice che ha già interpretato per tre volte l'iconico ruolo.

James Gunn, intervistato da Associated Press, ha dichiarato parlando di The Suicide Squad - Missione Suicida: "Margot Robbie può fare ogni cosa. O ho pensato che potesse fare qualsiasi cosa. E un giorno doveva cantare e ho detto 'Okay, puoi fare tutto tranne una cosa'. Ma è una grandiosa attrice. Incarna il personaggio, può recitare nelle commedie, è fantastica nei progetti drammatici. E fisicamente è un'atleta pura e riesce a girare queste scene d'azione con una tale grazia e in modo così magnifico e meraviglioso".

Il filmmaker ha aggiunto: "E quindi ho scritto la più grande scena d'azione che io abbia mai fatto per Harley, ed è stato così divertente crearla a ogni livello, dal lavorare con le controfigure a collaborare con lei. Probabilmente sono i miei migliori quattro minuti che io abbia mai girato".

Su Twitter James Gunn ha aggiunto: "Non solo mi sono mai divertito così tanto sul set, e non sono mai stato così colpito da un'interprete, è probabilmente la scena d'azione più fantastica che io abbia mai girato".

Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà nelle sale di tutto il mondo in estate e ha già dato vita alla serie spinoff Peacemaker, con star l'attore John Cena.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.