The Suicide Squad: Missione Suicida, due nuove foto del film

In attesa dell'arrivo nelle sale di The Suicide Squad: Missione Suicida online sono state condivise due nuove foto dell'atteso film.

The Suicide Squad: Missione Suicida sta per arrivare nelle sale e grazie al magazine Empire è possibile vedere due nuove foto tratte dal progetto diretto da James Gunn.

Il primo scatto mostra Bloodsport, Re Shark, Ratcatcher 2, Polka Dot Man e Harley Quinn in mezzo al caos causato da una minaccia non mostrata nell'immagine, mentre la seconda foto ritrae Peacemaker, interpretato da John Cena.

The Suicide Squad: i protagonisti in una foto del film

James Gunn, parlando di The Suicide Squad - Missione Suicida al magazine, ha dichiarato: "Con il film ho potuto spingermi in qualsiasi direzione volessi andare. Marvel mi lascia avere molta libertà, ma comunque sto realizzando un film vietato solo ai minori di 13 anni. Quindi ho amato l'approccio senza alcuna costrizione nel realizzare questo film enorme senza alcuna regola"".

Il produttore Peter Safran ha aggiunto: "Ha detto che non si è mai divertito tanto nel realizzare un film e che quella gioia ha coinvolto l'intera produzione. Si è trattato di un'esperienza gioiosa perché si tratta realmente di una versione senza filtri di James Gunn".

The Suicide Squad: Missione Suicida, John Cena in una nuova foto del film

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.