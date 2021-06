The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn condivide un esilarante messaggio promozionale

The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà prossimamente nelle sale e il regista James Gunn ha condiviso un breve video promozionale che ha realizzato per il Canada.

Nel video si vede infatti il filmmaker dichiarare: "Non vediamo l'ora che possiate vedere il film nel modo in cui è stato ideato per essere visto: su uno schermo così grande che vi farà esplodere gli occhi dalla gioia".

James Gunn ha sottolineato che gli esercenti hanno richiesto dei messaggi personalizzati in tutto il mondo e una catena di sale canadesi ha compiuto la particolare richiesta per The Suicide Squad - Missione Suicida.

The Suicide Squad - Missione Suicida, chi sono i nuovi personaggi nel sequel di James Gunn?

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.