The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn parla del legame del suo film con quello di David Ayer

James Gunn ha svelato il legame tra The Suicide Squad: Missione Suicida e il film diretto nel 2016 da David Ayer che ha fatto debuttare sugli schermi alcuni dei personaggi coinvolti nella nuova avventura.

Nel nuovo progetto tratto dai fumetti della DC appariranno infatti Amanda Waller, Harley Quinn, Captain Boomerang e Rick Flagg.

James Gunn, intervistato da Total Film, ha dichiarato: "Non c'è realmente niente che contraddica quello che accade nel film di David".

Il regista ha inoltre aggiunto un commento su come ha gestito il passaggio dal primo capitolo della storia a The Suicide Squad - Missione Suicida: "Penso che il film originale abbia compiuto un casting fantastico legato a questi personaggi, in particolare per quanto riguarda quelli che ho usato... Ho cambiato quello che volevo e in pratica non ho aggiustato quello che andava bene".

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.