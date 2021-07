The Suicide Squad, Margot Robbie: “Potrebbe essere il miglior cinecomic di sempre”

Margot Robbie, che torna nei panni di Harley Quinn in The Suicide Squad, ha elogiato il lavoro fatto da James Gunn.

Margot Robbie, che torna nei panni di Harley Quinn in The Suicide Squad, ha elogiato il lavoro fatto da James Gunn. Intervistata da Access (vedi video qui sotto), l'attrice australiana si è pronunciata così sul film: "Anche se non fosse un grandissimo film sarebbe comunque bello andare al cinema, ma si dà il caso che sia uno dei migliori cinecomics di sempre, se non il migliore in assoluto."

John Cena sul set di The Suicide Squad

Margot Robbie ha per lo più parlato positivamente dell'esperienza di The Suicide Squad - Missione Suicida, con una parziale eccezione: "Non mi hanno permesso di tenere il costume di Harley, poi ho visto che John Cena continua a farsi intervistare con addosso il costume di Peacemaker." L'abitudine del collega, che ha da poco finito di girare uno spin-off per HBO Max sul suo personaggio, è diventata una running gag sui social da circa un mese, quando è iniziata l'attività stampa legata al nuovo film targato DC Comics.

The Suicide Squad - Missione Suicida, chi sono i nuovi personaggi nel sequel di James Gunn?

The Suicide Squad - Missione Suicida: Idris Elba in una scena tratta dal trailer

Decimo capitolo del DC Extended Universe, la nuova avventura della Suicide Squad pone Harley Quinn al centro di un nuovo gruppo di cui lei e Captain Boomerang sono gli unici membri recuperati dal primo film insieme al leader Rick Flag e Amanda Waller, che gestisce l'operazione a distanza. Tra le nuove reclute ci sono King Shark, Ratcatcher, Bloodsport, Savant e Peacemaker, e dovranno affrontare il villain Starro, un alieno con le sembianze di una gigantesca stella marina.

Margot Robbie, da Scorsese a Suicide Squad: l'ascesa di una giovane diva

The Suicide Squad - Missione Suicida: John Cena, David Dastmalchian, Joel Kinnaman e Peter Capaldi in una scena tratta dal trailer

Il lungometraggio uscirà nelle sale italiane il 5 agosto, un giorno prima rispetto agli USA. Il 6 agosto, giorno del debutto nordamericano, sarà anche messo a disposizione per un mese sulla piattaforma HBO Max, come tutti gli altri titoli Warner Bros. del 2021. Lo spin-off incentrato su Peacemaker arriverà su HBO Max all'inizio del 2022, e al momento non ci sono dettagli su come e quando sarà disponibile in altri territori (in particolare quelli, come l'Italia e la Germania, dove HBO Max non arriverà prima del 2025 a causa di accordi pregressi con Sky).