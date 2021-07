Margot Robbie, suo fratello Cameron debutta in tv: "È un po' surreale"

Il fratello di Margot Robbie, Cameron Robbie, ha recentemente ottenuto un ruolo all'interno del cast di Neighbours, soap australiana in cui recitava la sorella.

Cameron Robbie è la nuova star di Neighbours, celebre soap australiana in cui ha recitato, nei panni di Donna Freedman, anche sua sorella: la pluripremiata Margot Robbie. Il fratello dell'attrice ha confessato che trova molto confortevole l'idea di potersi affidare a Margot per quanto concerne eventuali consigli sulla carriera.

Parlando del principale consiglio datogli da sua sorella, Cameron ha dichiarato a RadioTimes.com: "Margot, come molti dei miei amici del settore o altri professionisti, mi ha comunicato un messaggio molto semplice: lavora sodo, allenati duramente, sii gentile e goditi l'esperienza."

"È sempre confortante sapere che se dovessi avere bisogno di lei" Ha continuato il ragazzo, "Mi basta fare una telefonata e sarà lì per me. In ogni caso recitare nello show è semplicemente surreale." Margot, 31 anni, è diventata una delle attrici più richieste di Hollywood negli ultimi anni ma Cameron ritiene che il suo successo abbia aggiunto ulteriori pressioni su di lui.

Il fratello della Robbie, infine, a proposito del suo lavoro ha aggiunto: "Ho lavorato dentro e nei pressi dei set cinematografici, anche dietro la macchina da presa, sin da quando ero al liceo e da allora ho sempre studiato recitazione e cinema. Desidero crescere e spero di poter realizzare il mio sogno senza pensare troppo al successo. Voglio soltanto lavorare sodo al fine di poter perseguire ciò che amo."