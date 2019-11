The Suicide Squad, James Gunn parla del ruolo affidato a Peter Capaldi

The Suicide Squad sarà il nuovo cinecomic diretto da James Gunn e il regista ha parlato del ruolo che ha affidato a Peter Capaldi.

The Suicide Squad avrà tra i suoi interpreti Peter Capaldi e il regista James Gunn ha ora svelato di aver affidato all'ex star della serie Doctor Who un ruolo molto importante, pur non regalando ai fan anticipazioni importanti.

Il regista del cinecomic ha risposto alle domande dei fan su Instagram durante il weekend e tra i quesiti c'era quello di un fan che ha chiesto qualche dettaglio in più legato alla parte affidata al Signore del Tempo. James Gunn ha replicato a chi voleva sapere se Peter Capaldi avrà un cameo o sarà uno dei personaggi principali: "Ha un ruolo importante". L'identità del personaggio, tuttavia, è ancora avvolta dal mistero e i fan possono continuare ad avanzare le proprie ipotesi.

Nel cast di The Suicide Squad, che non è stato ideato come un sequel del cinecomic diretto da David Ayer nel 2016, ci saranno anche i nuovi arrivi Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena. Tra i ritorni, invece, ci sono quelli di Margot Robbie che è Harley Quinn, Viola Davis che interpreta Amanda Waller, Joel Kinnaman che riprenderà la parte di Rick Flag e Jai Courtney che sarà Captain Boomerang.

Warner Bros ha assunto Gunn dopo il suo licenziamento da parte della Disney che lo ha successivamente voluto nuovamente nel proprio team per completare il lavoro iniziato con i primi due capitoli di Guardiani della Galassia. Sean Gunn, il fratello di James, ha spiegato di aver letto il suo script e di essere rimasto colpito dalla qualità del cinecomic: "Non dirò nulla oltre il fatto che è davvero buono. Sono davvero entusiasta all'idea di scoprire cosa accadrà in futuro. E inizieranno a girare presto".