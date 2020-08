The Suicide Squad: da James Gunn qualche anticipazione in attesa del DC Fandome

James Gunn ha regalato qualche anticipazione su The Suicide Squad in attesa del DC Fandome che avrà luogo il 22 agosto: 'Ne sto parlando molto perché è davvero bello'.

James Gunn ha risposto ad alcune domande legate a The Suicide Squad in vista del DC Fandome che avrà luogo il 22 agosto e presenterà anticipazioni sul nuovo film e sui prossimi progetti cinematografici e televisivi della casa editrice.

Un utente di Twitter ha chiesto al cineasta se ci sono stati interventi da parte della Warner Bros., simili a quelli sui film di Zack Snyder e David Ayer. Questa la risposta di Gunn: "Posso confermare che The Suicide Squad è mio al 100%, senza restrizioni e senza interferenze, e non vedo l'ora di mostrarvi un primo assaggio al DC Fandome (sì, ne sto parlando parecchio, perché so quanto sarà bello - per il mio film e per altre cose!)". Un altro gli ha chiesto se il film avrà il visto PG-13 o R, al che il regista ha risposto "Aspetta il Fandome". Una frase che lascia intendere che vedremo una clip o un teaser, e da questo si potrà intuire il tono del film, dato che il limite d'età definitivo lo sapremo solo in prossimità dell'uscita.

James Gunn ha finito di girare The Suicide Squad prima che fosse sospesa la lavorazione di molti progetti hollywoodiani, e stando agli aggiornamenti che ha periodicamente pubblicato su Twitter il film sarà pronto per la data d'uscita prevista, ossia il 6 agosto 2021 negli Stati Uniti.

Nel cast ci saranno quattro veterani del primo capitolo: Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman e Jai Courtney. Will Smith doveva inizialmente essere sostituito da Idris Elba nei panni di Deadshot, ma Gunn ha poi deciso di assegnare all'attore inglese una parte nuova, il che consentirebbe a Smith di tornare in un eventuale terzo film. Una volta completata la post-produzione, il regista inizierà a lavorare a Guardians of the Galaxy Vol. 3 per la Marvel, dopo essere stato temporaneamente rimosso dal progetto nell'estate del 2018.