The Suicide Squad: Margot Robbie è Harley Quinn nelle foto e video dal set

I look di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in The Suicide Squad, nuovo cinecomic DC di cui possiamo vedere le primissime foto e video dal set.

Le riprese di The Suicide Squad sono in corso e sono state diffuse sul web le prime foto e video di Harley Quinn, ovvero Margot Robbie, sul set del film diretto da James Gunn. Immagini che anticipano anche quelli che saranno i look di Margot Robbie nel film.

Margot Robbie, che è al cinema con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) nei panni di Harley Quinn, tornerà in The Suicide Squad nello stesso ruolo e grazie a nuove foto e video dal set possiamo vedere il suo nuovo look. In un'immagine la vediamo con una pettinatura platinata composta da due trecce e un jeans con sopra una canotta bianca, mentre in una seconda indossa un vestito rosso e ha i capelli rossi e neri proprio come il personaggio nei fumetti.

Prime foto di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in #TheSuicideSquad CON I CAPELLI ROSSI E NERI COME NEI FUMETTI, VOLO ✈️ pic.twitter.com/V83JEHiJW8 — Marty 🇮🇹 (@martyisbackk) February 11, 2020

Da questi contenuti si percepisce come The Suicide Squad sarà molto più fedele ai fumetti rispetto al film del 2016, almeno da come sono i look di Harley Quinn. La cosa, però, è stata recentemente confermata da Margot Robbie, che non vede l'ora di finire il film e di vederlo sul grande schermo.

The Suicide Squad vedrà il team di supervillain liberati dal manicomio di Gotham, che insieme tornerà a occuparsi dell'Incantatrice in una nuova pericola missione. Nel cast ci saranno, oltre Margot Robbie, anche Taika Waititi, Idris Elba, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Alice Braga, Nathan Fillion, Michael Rooker, Storm Reid, Viola Davis e John Cena.