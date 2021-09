The Suicide Squad, gli esilaranti blooper del film di James Gunn (VIDEO)

Se avete trovato The Suicide Squad un film spassoso, pensate quanto divertenti possano essere i suoi blooper e gli errori sul set.

Warner Bros. Pictures ha diffuso i blooper di The Suicide Squad, il cinecomic DC diretto da James Gunn, e ovviamente vi attendono grosse risate cliccando sul tasto play del video.

Quale che sia il genere del film o della serie tv che avete visto, le gag reel solitamente distribuite qualche mese dopo la sua uscita vi metteranno senz'altro di buon umore.

Perché cosa c'è di più divertente del vedere cosa combinano gli attori sul set? Specialmente se c'è una scena che non riescono a girare per le risate, perché magari non ce la fanno a dire una determinata battuta, o forse qualche buffo impedimento gli ha impedito di continuare...

Sembra un po' ciò che è successo a Flula Borg, Michael Rooker e Margot Robbie durante le riprese di una delle scene iniziali, con il giavellotto di Javelin che proprio non ne vuole sapere di stare al proprio posto (e ovviamente seguono battute e riferimenti "sconci"), o nella scena in cui Juan Diego Botto e la Robbie sono circondati da degli uccellini che hanno deciso di fare un po' il comodo loro...

Ma vogliamo parlare di quando John Cena raccoglie il dito finto e se lo mette in bocca? O di quando Idris Elba inciampa sui detriti e fa un bel capitombolo? Di momenti memorabili ne hanno vissute le star di The Suicide Squad sul set del film di James Gunn, e Warner Bros ci ha fatto la cortesia di raggrupparne alcuni in un unico video... Che aspettate a godervelo?