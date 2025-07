The Smashing Machine, il trailer italiano svela l'uscita del biopic sportivo con Dwayne Johnson

Finalmente è stata annunciata l'uscita italiana di The Smashing Machine, biopic a sfondo sportivo che racconta la storia del campione di MMA Nark Kerr e segna il primo ruolo drammatico in un film d'autore per Dwayne Johnson. Trasformazione mimetica per la muscolosa star, come svela il trailer italiano del film prodotto da A24 e diretto da Benny Safdie, in uscita il 19 novembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures.

Già si parla di possibile premiere mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 per The Smashing Machine, che vede Benny Safdie correre da solo dopo la separazione dal fratello Josh. Il regista mette in scena una grande storia di agonismo e umanità ispirata alla tormentata esistenza della leggenda sportiva Mark Kerr, campione di lotta e di MMA. Kerr è coautore della sceneggiatura del film con Benny Safdie.

Dwayne Johnson ora fa sul serio

The Smashing Machine racconta l'intensa parabola di Mark Kerr, celebre campione di lotta libera, Vale Tudo e MMA che ha fatto la storia degli sport da combattimento al punto da guadagnarsi recentemente un posto nella prestigiosa UFC Hall of Fame. Kerr ha combattuto dal 1997 al 2009, vincendo quattro campionati mondiali ADCC nella sua carriera. Nel 2002, è stato protagonista di un documentario della HBO intitolato proprio The Smashing Machine, incentrato sui suoi problemi di abuso di sostanze e sui rapporti burrascosi con la fidanzata e gli allenatori.

A interpretare la compagna di vita di Kerr, Dawn Staples, è Emily Blunt. Fanno parte del cast anche Bas Rutten, Lyndsey Gavin e Oleksandr Usyk.

In precedenza Dwayne Johnson ha dichiarato a Variety di aver voluto lavorare con Benny Safdie in The Smashing Machine perché "Benny vuole creare e continua a spingersi oltre i limiti quando si tratta di storie crude e reali, personaggi autentici e a volte scomodi e sorprendenti. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi in modi in cui non mi sono mai spinto in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano, che esplorano un'umanità ed esplorano la lotta e il dolore". E già si parla di performance in odor di Oscar. Vedremo se la stagione dei premi confermerà i primissimi rumor, mentre le prime reazioni alle proiezioni test di The Smashing Machine parlano di "film più strano del 2025".