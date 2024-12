Smashing Machine, Emily Blunt anticipa: "Nel film Dwayne Johnson è irriconoscibile"

Il film dovrebbe rappresentare una svolta nella carriera di The Rock, per la prima volta alle prese con un ruolo davvero fuori dalla sua comfort zone

L'attrice Emily Blunt, premiata ieri nel corso della cerimonia di apertura del Red Sea Film Festival di Gedda, in Arabia Saudita, ha parlato al pubblico del film drammatico di Benny Safdie ambientato nel mondo della MMA The Smashing Machine, in cui recita al fianco di Dwayne Johnson.

Durante l'intervista con il pubblico presente, ha anticipato: "È un film incredibilmente intenso". L'attrice, che di recente è stata candidata agli Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer di Christopher Nolan, ha aggiunto che Johnson, con cui aveva già lavorato in Jungle Cruise, è davvero irriconoscibile in The Smashing Machine.

"Dwayne è uno che, come sapete, non solo per le sue dimensioni colossali, ma anche per quello che è, non ha mai avuto modo di 'scomparire', e in questo film è irriconoscibile", sono state le parole dell'attrice.

Poi, ha aggiunto: "È un film incredibilmente intenso, incentrato sulla vita di questo lottatore della MMA realmente esistito, Mark Kerr e su tutte le sue lotte contro le dipendenze, le sue relazioni. È stata, di nuovo, un'esperienza incredibilmente coinvolgente, molto intensa, molto emotiva, e lui è straordinario".

Blunt ha descritto Safdie come un regista molto cool, esteticamente eccitante e dal profondo impatto visivo. Continuando a parlare di Johnson, ha aggiunto: "Lo adoro tantissimo e ci siamo divertiti molto in Jungle Cruise. Sapevamo di voler fare qualcos'altro insieme. Non credo che nessuno di noi due sapesse che sarebbe stata un progetto così diverso come The Smashing Machine, che non vedo l'ora che la gente veda".

Alla domanda di un ragazzo che le chiedeva quando sarebbe stato realizzato Jungle Cruise 2, Blunt ha risposto: "Ho bisogno che tu faccia una telefonata a Bob Iger dei Disney Studios. Ci piacerebbe farne un altro. Ci piacerebbe molto. Sarebbe una figata. Invece ho fatto un film molto intenso con Dwayne che non potrete vedere se non avete almeno 55 anni. Ci stiamo lavorando [su Jungle Cruise 2], solo per voi".