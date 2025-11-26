Vin Diesel, guerra finita con Dwayne Johnson: “In Smashing Machine è stato splendido”

Un tempo acerrimi nemici a causa di una faida nata sul set della saga di Fast & Furious, oggi i due attori hanno seppellito l'ascia di guerra e non esitano a complimentarsi reciprocamente per il lavoro svolto

Vin Diesel non ha avuto altro che elogi e complimenti per Dwayne Johnson ora che il duo di Fast and Furious sembra aver risolto la sua famigerata faida.

Diesel ha pubblicato su Instagram una foto ricordo che ritrae entrambi sul set e ha scritto una lunga dedica in cui ha celebrato il contributo di Johnson alla Fast saga e ha elogiato la sua recente interpretazione di Mark Kerr in The Smashing Machine.

"Uno dei doni più grandi della vita non è qualcosa che si può comprare, sono le relazioni che si creano lungo il percorso", ha scritto Diesel, sottolineando di aver incontrato il vero Kerr quando si è trasferito in California e di essersi allenato con lui per il film xXx del 2002. "In modo meraviglioso, lui era lì all'inizio della mia carriera".

The Smashing Machine: Dwayne Johnson durante una scena

Vin Diesel ha adorato The Smashing Machine

"E lasciatemi celebrare Dwayne", ha continuato Diesel. "La gente non capisce cosa significhi mantenere ogni giorno quel tipo di percezione. Ricordo di aver chiesto ai miei followers con chi avrebbero voluto vedermi lavorare, e una donna di nome Jan ha lasciato un commento dicendo che il suo sogno era che collaborassi con Dwayne".

L'attore ha continuato: "Quello che ne è seguito è diventato uno dei binomi più dinamici del cinema, due personalità forti che si sono spinte a vicenda e hanno creato qualcosa di indimenticabile. Quando ha interpretato Hobbs, lo ha fatto con totale dedizione e ha lasciato un segno indelebile nella hall of fame dei personaggi della Universal".

Diesel ha concluso riconoscendo la performance "straordinaria" di Johnson, scrivendo: "Dwayne ce l'ha davvero fatta... Ci ha riportato indietro nel tempo e lo ha fatto brillando".

Dwayne Johnson e Vin Diesel si affrontano in una scena di Fast & Furious 5

La fine della faida tra Vin Diesel e The Rock

La faida tra i due è giunta ufficialmente al termine nel 2023, dopo che Johnson ha sorpreso i fan apparendo in una scena nei titoli di coda di Fast X. Diesel aveva invitato Johnson nel novembre 2021 a partecipare a Fast X, ma Johnson aveva risposto che "non sarebbe tornato nella serie". Si era trattato di un bluff, con Johnson e Diesel che reciteranno nuovamente insieme nell'undicesimo film della saga, se il progetto andrà in porto.

"La scorsa estate Vin e io ci siamo lasciati il passato alle spalle", ha twittato Johnson dopo l'uscita di Fast X nelle sale. "Andremo avanti con fratellanza e determinazione, prendendoci sempre cura della serie, dei personaggi e dei FAN che amiamo".