Venezia 2025: The Smashing Machine e After the Hunt tra i probabili titoli in programma

La 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia prenderà il via il 27 agosto e le fonti di Variety hanno condiviso le prime anticipazioni sui film che dovrebbero essere in programma.

Tra i titoli che sembrano destinati ad avere un'anteprima al festival ci sono ad esempio The Smashing Machine, sulla vita del campione UFC Mark Kerr, e After the Hunt, diretto da Luca Guadagnino.

I primi titoli quasi certamente in arrivo a Venezia

Gli appassionati di cinema dovranno aspettare un mese prima di scoprire i titoli in programma in questa edizione, guidata ancora una volta dal direttore artistico Alberto Barbera.

The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie, ha come star Dwayne Johnson nel ruolo di Kerr ed Emily Blunt in quello della moglie del campione, Dawn.

After the Hunt è invece un thriller che ha visto impegnato dietro la macchina da presa mentre il cast è composto dalle star Julia Robert, Andrew Garfield e Ayo Edebiri.

Tra i ritorni a Venezia dovrebbe esserci anche quello di Yorgos Lanthimos e della sua musa Emma Stone con Bugonia; di Angelina Jolie nel ruolo della protagonista di Couture, diretta da Alice Winocour; di Noah Baumbach con Jay Kelly con protagonista George Clooney, e di Guillermo del Toro che dovrebbe presentare il suo Frankenstein, interpretato da un cast stellare composto da Jacob Elordi, Oscar Isaac e Mia Goth.

Le recenti indiscrezioni

Tra i titoli che vengono indicati come più che probabili nella line up del festival ci sono poi A House of Dynamite della regista Kathryn Bigelow e interpretato da Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso e Jared Harris.

In concorso dovrebbero esserci inoltre Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch con protagonisti Cate Blanchett e Adam Driver.

Tra i film italiani in arrivo al Lido di Venezia potrebbero esserci La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Duse che ha permesso a Valeria Bruni Tedeschi di interpretare Eleonora Duse venendo diretta da Pietro Marcello, Below the Clouds di Gianfranco Rosi, e Un anno di Scuola della regista Laura Samani.

Variety sostiene inoltre che il 22 luglio, tra i titoli annunciati, potrebbero esserci Mother Bhumi di Chong Keat Aun con star Fan Bingbing e No Other Choice di Park Chan-wook.