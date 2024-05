The Shrouds: ecco il primo teaser del film di David Cronenberg in concorso a Cannes 2024

The Shrouds di David Cronenberg debutta con un teaser in vista della prima mondiale a Cannes.

Variety ha diffuso in esclusiva il primo teaser di The Shrouds di David Cronenberg, in vista della prima mondiale a Cannes 2024.

The Shrouds, il film più personale del regista David Cronenberg, è incentrato su Karsh, 50 anni, un importante uomo d'affari. Inconsolabile dalla morte della moglie, inventa GraveTech, una tecnologia rivoluzionaria e controversa che permette ai vivi di monitorare i loro cari defunti nei loro sudari. Una notte, diverse tombe, tra cui quella della moglie di Karsh, vengono profanate. Karsh si mette sulle tracce dei colpevoli. Il film è interpretato da Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt.

The Shrouds: Léa Seydoux spiega perché ha rinunciato al film di David Cronenberg

The Shrouds: una foto dei protagonisti Vincent Cassel e Diane Kruger

I dettagli del film

The Shrouds è prodotto da SBS, Prospero Pictures e Saint Laurent Productions. I produttori sono Saïd Ben Saïd, Martin Katz e Anthony Vaccarello. Le musiche sono di Howard Shore. Il direttore della fotografia è Douglas Koch.

In un'intervista rilasciata a Serge Grünberg in vista della prima, Cronenberg parla di come "to shroud" significhi "coprire e nascondere". Nel suo film, invece, i sudari sono telecamere digitali che permettono di vedere i cadaveri che marciscono nella tomba.

Cronenberg spiega che: "La maggior parte dei rituali di sepoltura servono a evitare la realtà della morte e la realtà di ciò che accade a un corpo. Direi che nel nostro film si tratta di un'inversione della normale funzione di un sudario. Qui si tratta di rivelare piuttosto che di nascondere". E aggiunge: "Stavo scrivendo questo film mentre vivevo il dolore per la perdita di mia moglie, morta sette anni fa. È stata un'esplorazione per me, perché non si trattava solo di un esercizio tecnico, ma di un esercizio emotivo".