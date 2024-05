The Shrouds: le nuove foto del film diretto da David Cronenberg in concorso a Cannes 2024

David Cronenberg è tornato alla regia con The Shrouds e, in attesa dell'anteprima mondiale in programma al Festival di Cannes, online sono apparse nuove foto del film.

Il lungometraggio sarà presentato in concorso e ha una durata di 116 minuti, come confermato dai produttori dell'atteso progetto cinematografico.

Cosa racconterà il film

The Shrouds ha tra i suoi protagonisti Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt.

Al centro della trama c'è Karsh, un importante uomo d'affari cinquantenne. Dopo la morte della moglie è inconsolabile e inventa GraveTech, una tecnologia rivoluzionaria e controversa che permette alle persone di monitorare le persone amate defunte nei loro sudari. Una notte, più di una tomba, tra cui quella della moglie di Karsh, vengono profanate. Karsh decide quindi di provare a rintracciare i colpevoli.

David Cronenberg: le ossessioni di un canadese normale

Nel team che ha collaborato con David Cronenberg alla realizzazione del film ci sono anche il direttore della fotografia Douglas Koch, il montatore Christopher Donaldson, e il compositore Howard Shore.

Il film di Cronenberg sarà in concorso al festival francese e, tra i titoli in corsa per conquistare la Palma d'oro, ci saranno anche i nuovi progetti diretti da Gilles Lelouche, Andrea Arnold, Jia Zhangke, Jacques Audiard, Ali Abbasi, Yorgos Lanthimos, Kirill Serebrennikov, Francis Ford Coppola, Michel Hazanavicius, Paul Schrader e anche l'italiano Paolo Sorrentino che presenterà il suo Parthenope.

La giuria che assegnerà i premi ufficiali in questa edizione del festival, in programma dal 14 al 25 maggio, sarà guidata da Greta Gerwig che ne sarà presidente e comprenderà anche Pierfrancesco Favino, J.A. Bayona, Ebru Ceylan, Lily Gladstone, Eva Green, Hirokazu Kore-eda, Nadine Labaki e Omar Sy.