The Shrouds: il trailer del nuovo film di David Cronenberg con Vincent Cassel

Oggi è stato diffuso il tanto atteso trailer di The Shrouds, il prossimo lavoro del leggendario regista David Cronenberg, che vede nel cast Vincent Cassel e Diane Kruger nei ruoli principali. Di seguito, potete vedere il video e leggere tutti i dettagli sulla trama del film.

Cast e trama di The Shrouds

Il trailer offre ai fan un'anteprima di un futuro prossimo, in cui un imprenditore, interpretato da Cassel, crea un software innovativo che permette alle persone di osservare il graduale deterioramento dei propri cari sepolti. Tuttavia, la situazione si complica quando atti di vandalismo e altri eventi mettono a rischio il suo ambizioso progetto.

Oltre a Cassel e Kruger, il cast di The Shrouds include anche Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale, Eric Weinthal, Steve Switzman e Jeff Yung. Il film arriverà nelle sale italiane il 3 aprile 2025.

La sinossi ufficiale del film recita: "In un futuro prossimo inquietante e ingannevolmente tranquillo, un imprenditore tecnologico di nome Karsh (Vincent Cassel) sviluppa un software che consente a chi è in lutto di osservare il lento deteriorarsi dei propri cari morti e sepolti sotto terra. Mentre Karsh cerca di superare la morte della moglie (interpretata da Diane Kruger) per via del cancro e si trova coinvolto in una bizzarra relazione con la sorella di lei (sempre Kruger), una serie di tombe vandalizzate che sfruttano la sua tecnologia "sindone" inizia a minacciare la sua attività, portandolo a scoprire una vasta cospirazione. Scritto dopo la morte della moglie del regista, il film è una riflessione profondamente personale sul lutto e allo stesso tempo una discesa in una distopia dalle tinte noir, in un mondo dominato da auto a guida autonoma, furti di dati e assistenti virtuali A.I.. Con la sua consueta abilità di mescolare crudeltà e intelligenza, The Shrouds si propone come una riflessione intrigante e inquietante sul corpo e il digitale, sul mortale e sull'infinito".

Questo sarà il primo film di Cronenberg dopo Crimes of the Future del 2022. Tra i suoi lavori più noti ci sono Shivers (1975), Scanners (1980), Videodrome (1983), The Dead Zone (1983), The Fly (1986), Dead Ringers (1988), Crash (1996), A History of Violence (2005), Cosmopolis (2012) e molti altri.