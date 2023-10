The Shrouds, Diane Kruger svela alcuni dettagli: 'Sarà il film più personale di David Cronenberg'

Nel corso di un'intervista a Variety, Diane Kruger ha potuto svelare alcuni dettagli su The Shrouds, il nuovo film di David Cronenberg che l'attrice ha descritto come il suo più personale finora.

La Kruger, che ha sostituito Léa Seydoux, inizialmente scelta per la parte, ha dichiarato: "è forse il suo film più personale, perché parla di lui e della scomparsa di sua moglie". Insistendo su quest'ultimo punto, l'attrice ha offerto una sua impressione sulle riprese: "Sapevo che era così vicino a lui e che era un po' distaccato per questo motivo. Lo sentivo molto vulnerabile".

The Shrouds vedrà la Kruger interpretare più ruoli: la moglie del personaggio di Vincent Cassel, Karsh, la sorella di quel personaggio e "un avatar, una sorta di assistente personale".

Da notare che nessuno ha ancora acquistato il film negli Stati Uniti (mentre invece Neon aveva finanziato e assicurato la distribuzione di Crimes of the Future già in pre-produzione) e coloro che hanno letto la sceneggiatura non sono del tutto sicuri di come venderlo.

Di seguito la sinossi di The Shrouds: "L'attività rivoluzionaria di Karsh è sul punto di sfondare nel mainstream internazionale quando diverse tombe del suo cimitero vengono vandalizzate e quasi distrutte, compresa quella di sua moglie. Mentre lotta per scoprire un chiaro movente per l'attacco, il mistero di chi ha compiuto questo scempio, e perché, spingerà Karsh a rivalutare la sua attività, il suo matrimonio e la fedeltà alla memoria della sua defunta moglie, oltre a spingerlo verso nuovi inizi."