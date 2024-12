Da Franco Califano al nuovo film di David Cronenberg: il 2025 di Europictures

Un personaggio iconico come Franco Califano, ironia e gran cast per The Fabulous Four, ma anche, finalmente, l'ultimo David Cronenberg: un 2025 ricco e vario per Europictures.

Varietà e attenzione per il pubblico, per ogni tipo di pubblico. Questo emerge dal listino Europictures che ci è stato presentato alle recenti Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, una serie di uscite cadenzate da gennaio in avanti per poter raggiungere ogni tipologia di spettatore, spaziando dalla commedia leggera e ironica alle inquietudini dell'ultimo David Cronenberg, passando per il thriller e il film biografico/musicale. Guardando anche avanti, ad anticipazioni interessanti anche per la seconda parte del 2025, indicando una pianificazione attenta anche sulla media/lunga distanza.

Listino Europictures: l'anno inizia nel nome di Franco Califano

Una foto di Franco Califano

Si parte però, a gennaio, da un personaggio carismatico e amato come Franco Califano, al centro del documentario Nun ve trattengo che è stato presentato all'ultima Festa del Cinema di Roma. Un viaggio cinematografico diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini per ripercorrere le tappe della vita del cantautore e la sua eredità artistica attraverso le parole di quelli che l'hanno conosciuto, dagli amici alle donne con cui ha stretto relazioni, dai colleghi a quegli eredi che porteranno avanti la sua idea di arte e musica. Un percorso tratteggiato attraverso lo spaccato intimo che emerge dal dietro le quinte, che si riflette nel professionista testimoniato da materiale inedito e interviste che ne ricostruiscono l'attività artistica.

Dalla commedia al thriller, ma con un gran cast

Febbraio e marzo sono i mesi dedicati rispettivamente alla commedia e al thriller. Nel primo caso, The Fabulous Four, si tratta di un film ironico sulla falsariga di Book Club e animato da un gran cast di interpreti per mettere in scena il viaggio di tre amiche verso Key West, in Florida, per partecipare al matrimonio a sorpresa della loro amica Marilyn. Nel cast troviamo Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally e Sheryl Lee Ralph, garanzia di grande appeal per il grande pubblico.

È invece ispirato al libro di George Simenon Belle, thriller diretto da Benoît Jacquot con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. Una storia che lascia con il fiato sospeso dall'inizio alla fine nel raccontare di Pierre e Cléa che ospitano Belle, la figlia di un'amica, un evento che stravolge la loro vita tranquilla perché la ragazza viene trovata morta. Se Pierre, che pur si dichiara innocente, è l'unico indiziato, la situazione è più complesse di come appare.

Finalmente David Cronenberg con The Shrouds

Arriva poi ad aprile il nuovo film di David Cronenberg, The Shrouds, visto allo scorso Festival di Cannes. Una grande idea, che racconta di un imprenditore rimasto vedovo che inventa una tecnologia che permette ai vivi di osservare i propri cari estinti mentre si decompongono nelle loro bare, che riflette sull'elaborazione del lutto. Nel cast Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, per la nuova prova di un grande autore che ha segnato il cinema degli ultimi decenni.

The Shrouds: Vincent Cassel in un momento del film

Non si ferma però qui Europictures, che a maggio propone la storia vera della direttrice d'orchestra Zahia Ziouani in Divertimento, mentre il mese di giugno prevedere l'interessante dramma Spirit World, interpretato da Catherine Deneuve e Masaaki Sakai nei panni di Claire e Yuzo: mentre i due bevono sakè, Yuzo racconta a Claire, di cui è ammiratore, la storia suggestiva della festa estiva delle lanterne, un tempo sospeso in cui i morti fanno visita ai vivi, iniziando così un viaggio esistenziale attraverso stagioni, luoghi ed emozioni.

I film Europictures in uscita nel 2025