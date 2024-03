The Shrouds: Léa Seydoux spiega perché ha rinunciato al film di David Cronenberg

L'attrice Léa Seydoux ha raccontato i motivi per cui ha rinunciato a un ruolo da protagonista in The Shrouds, il nuovo film diretto da David Cronenberg.

Léa Seydoux ha svelato perché non ha recitato nel film The Shrouds diretto da David Cronenberg, con cui ha già collaborato in occasione di Crimes of the Future.

Nel 2022 l'attrice era stata annunciata come protagonista del nuovo lungometraggio, venendo poi sostituita da Diane Kruger.

La spiegazione dell'attrice

No Time To Die: Léa Seydoux in una foto durante la premiere del film

In una nuova intervista a IndieWire, Léa Seydoux ha ora spiegato perché ha rinunciato a recitare in The Shrouds accanto a Vincent Cassel.

L'attrice ha sottolineato: "Ho amato lavorare con David Cronenberg. Gli voglio bene. Sono un'enorme fan, ma poi ho pensato, per prima cosa, che ero un po' stanca. Volevo prendermi una pausa". Léa ha inoltre aggiunto: "Lo script era grandioso, ma volevo concedermi un po' di tempo per me stessa".

Seydoux ha proseguito ribadendo: "Ho pensato che due due attori francesi che parlavano francese fosse un po' strano. David ha detto: 'Quello non è un problema per me'. Ma, per me, è strano. Perché dovrei parlare inglese con un attore francese? Cronenberg ha comunque insistito: 'Non è un film francese'. Sono certa che sarà un film grandioso con Diane".

Crimes Of The Future: Perché dentro c'è tutto il cinema di David Cronenberg

Di cosa parla il nuovo film

The Shrouds racconta la storia di un uomo d'affari in lutto che costruisce un dispositivo in grado di aiutare le persone a entrare in connessione con i morti, situazione che porta inoltre a far emergere dei ricordi della defunta moglie.

Il film, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe debuttare al festival di Cannes nel mese di maggio.