The Punisher: Jon Bernthal promette uno speciale Marvel più oscuro e brutale

L'attore di Daredevil: Born Again, Jon Bernthal, ha anticipato cosa aspettarsi dal prossimo speciale dedicato a The Punisher, promettendo una storia cupa e brutale incentrata sul tormentato vigilante.

Jon Bernthal ha vestito per la prima volta i panni di Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil, conquistando subito il pubblico con la sua interpretazione intensa e feroce del Punitore.

Il successo del personaggio ha portato a uno spin-off dedicato, che tuttavia è durato solo due stagioni prima che Netflix interrompesse le serie Marvel Television in vista del lancio di Disney+.

Il ritorno di Bernthal nel ruolo di Frank Castle

Dopo anni di attesa, Bernthal è finalmente tornato a interpretare il Punitore in Daredevil: Rinascita. Sebbene la sua presenza nella prima stagione sarà limitata, l'attore avrà un ruolo più significativo nella seconda, prevista per il 2026.

The Punisher: la prima foto di Jon Bernthal in costume

Nel frattempo, è stato annunciato che sarà anche protagonista di uno speciale interamente dedicato a The Punisher, progetto che sta sviluppando insieme al regista Reinaldo Marcus Green.

Durante la première del SXSW per il suo nuovo film The Accountant 2, Bernthal ha rivelato qualche dettaglio in più su cosa aspettarsi dallo speciale.

The Punisher: un'immagine di Jon Bernthal nella serie

"Frank Castle è un personaggio a cui tengo molto, e sono profondamente grato di poter raccontare la storia che i fan meritano davvero", ha dichiarato l'attore. "Stiamo mettendo il massimo impegno per costruire una narrazione che non farà sconti: sarà dura, intensa, senza compromessi. È il Punitore nella sua versione più autentica, e per me è un grande onore poterlo interpretare ancora una volta".

Alla domanda su come questo speciale si confronterà con la versione di Netflix, Bernthal ha chiarito che il tono sarà ancora più cupo: "Sarà oscuro, perché Frank Castle non ha alcuna intenzione di uscire dall'oscurità. Non sarà una passeggiata. Non so se avrà lo stesso stile della serie Netflix, ma posso garantirvi che non sarà una versione annacquata del Punitore. Questo ve lo prometto".