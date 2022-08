The Punisher: Rosario Dawson smentisce il ritorno di Frank Castle

Rosario Dawson ha voluto smentire le dichiarazioni che aveva compiuto sul palco di una convention in cui aveva parlato del ritorno di The Punisher.

The Punisher, nonostante le notizie che si erano diffuse nel weekend, sembra non sia ancora destinato a tornare nel MCU: Rosario Dawson ha infatti smentito la presunta conferma che sembrava essersi lasciata sfuggire.

L'attrice era ospite del Chicago and Comic Entertainment Expo durante il weekend, dove aveva pronunciato delle frasi che sarebbero state fraintese.

Rosario Dawson ha ora scritto su Twitter: "Non ci si può fidare di me...!". Smentendo le notizie di un ritorno di The Punisher, l'attrice ha aggiunto: "Ottenere informazioni dai fan durante le sessioni di autografi è apparentemente incerto. Mi sono sbagliata. Mi sono entusiasmata. La conferma è la chiave quando ti viene detto quello che vuoi sentire...".

L'interprete di Claire Temple sembra quindi aver frainteso delle informazioni ricevute prima di dichiarare ai fan che, come accaduto con Charlie Cox e Daredevil, anche Jon Bernthal con il suo Frank Castle/The Punisher era destinato a tornare nel MCU.

Sul palco della convention, Rosario aveva dichiarato: "Ho scoperto ieri che sarebbe tornato The Punisher, quindi ho pensato che avrò finalmente un'altra occasione. The Punisher è l'unica serie in cui non avevo recitato e c'è Jon Bernthal, quindi spero davvero di poter tornare".