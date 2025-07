Jon Bernthal in The Punisher: il video dal set anticipa una scena in stile John Wick

The Punisher è pronto a tornare nell'MCU con un progetto speciale che ha già iniziato a far parlare di sé. Jon Bernthal, che riprende i panni del tormentato Frank Castle, è stato recentemente avvistato sul set del nuovo speciale prodotto dai Marvel Studios. Un video rubato durante le riprese ha fatto il giro del web, facendo ipotizzare che ci sarà una sequenza particolarmente drammatica e dal tono simile a quello della saga di John Wick.

Una scena con un cane accende il dibattito tra i fan

Nel filmato condiviso su Instagram dall'utente @elderordonez1, si vedono alcuni gangster camminare lungo un marciapiede con in braccio un cane. In una successiva inquadratura, lo stesso cane viene sostituito da un modello finto, tenuto da Frank Castle. Anche se non ci sono conferme ufficiali sul contenuto della sequenza, la sostituzione ha portato i fan a temere che l'animale possa trovare una fine tragica, innescando la rabbia e la vendetta del protagonista.

In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Bernthal ha anticipato che questo nuovo speciale sarà tutt'altro che leggero. "Sarà oscuro", ha dichiarato.

"Frank non ha interesse a far uscire l'oscurità. Non sarà facile. Non sarà un Punisher-lite, ve lo assicuro. Penso che sia la versione che questo personaggio merita". Una dichiarazione che conferma l'intenzione di restituire al personaggio tutta la sua intensità emotiva e morale, rimanendo fedele alla sua natura più cupa.

Tutti i dettagli del progetto

Lo speciale su The Punisher è scritto da Jon Bernthal insieme a Reinaldo Marcus Green, che ne cura anche la regia. Il filmmaker, noto per Una famiglia vincente e Bob Marley: One Love, porta un'esperienza drammatica che potrebbe rivelarsi perfetta per un personaggio tormentato come Castle. L'uscita del progetto è attesa per il 2026, in concomitanza con la seconda stagione di Daredevil: Born Again, dove è prevista la prima apparizione ufficiale del personaggio nel nuovo MCU post-reboot.

The Punisher: una scena con Ben Barnes, seconda stagione

Il parallelismo con John Wick, in particolare con l'iconica scena della perdita del cane, ha diviso il pubblico. Alcuni utenti si sono detti entusiasti all'idea di un ritorno a un The Punisher spietato e guidato dal dolore, mentre altri temono che la scena possa risultare troppo gratuita o forzata. Quel che è certo è che il video ha aumentato le aspettative per uno degli speciali più attesi del prossimo biennio.