The Punisher torna su Disney+: ecco il titolo ufficiale dello Special con Jon Bernthal

Jon Bernthal nel 2025 ha fatto il suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Universe grazie a Daredevil - Rinascita, e il futuro di Frank Castle sullo schermo sembra promettere molto bene. L'attore tornerà in Spider-Man: Brand New Day ma soprattutto in uno speciale su Disney+.

The Punisher in estate tornerà sulla piattaforma streaming proprio con un nuovo Special con protagonista Jon Bernthal e Marvel Comics, a marzo, pubblicherà una nuova edizione Premier Collection di Punisher: Welcome Back, Frank, con prefazione di Jon Bernthal e introduzione di Garth Ennis.

Il ritorno di Frank Castle su Disney+

L'annuncio dell'elenco ufficiale delle novità su Frank Castle ha svelato anche il titolo dello Special in arrivo su Disney+: "Jon Bernthal torna nei panni del Punitore nel prossimo Punisher One-Shot Special su Disney+" si legge nel comunicato "Frank Castle è un esercito formato da un solo uomo, armato fino ai denti e pronto a eliminare chiunque si metta sulla sua strada".

Nicolette Pierini e Jon Bernthal in una scena di The Punisher

Lo Special in arrivo in estate s'intitolerà dunque Punisher One-Shot Special. I Marvel One-Shots furono pubblicati dal 2011 al 2014 sotto forma di contenuti speciali nelle edizioni Blu-Ray e digitali dei film MCU.

Uno Special adrenalinico di The Punisher

Jon Bernthal aveva anticipato che i fan potranno godere nello Special della storia con maggior adrenlina del franchise: "Penso che sarà il Punisher più adrenalinico che abbiate mai visto" aveva anticipato Bernthal in precedenza "Credo che per me, per Destin e per Tom fosse davvero importante pensare che il Punitore potesse uscire dal set di Spider-Man e passare direttamente a quello dello special, e credo davvero che ci siamo riusciti".

L'attore ha interpretato il personaggio di Frank Castle per due stagioni dal 2017 al 2019, al fianco di altre star come Ben Barnes, la star di The Bear e I Fantastici Quattro - Gli inizi Ebon Moss-Bachrach e Amber Rose Revah. Dopo la cancellazione della serie, Jon Bernthal ha ripreso il personaggio in Daredevil - Rinascita.