The Punisher: il volto di Ma Gnucci svelato nelle nuove foto dal set, ma resta il mistero sull’attrice

Continuano le riprese a New York dello Speciale Marvel su The Punisher: le nuove immagini mostrano Ma Gnucci in sedia a rotelle, ma resta ignota l'identità dell'interprete.

Le nuove immagini dal set della Presentazione Speciale di The Punisher hanno acceso l'attenzione dei fan Marvel: tra gli scatti rubati spunta infatti quella che sembra essere Ma Gnucci, iconica antagonista dell'universo fumettistico del Punitore.

Il personaggio, visibile in sedia a rotelle, appare in piena forma - ma con un dettaglio che ha fatto discutere: a differenza della versione dei fumetti, qui Ma Gnucci sembrerebbe avere ancora tutti gli arti.

Il video e le foto, circolate online nelle ultime ore, sono stati ripresi durante le riprese in corso a New York, luogo dove si sta svolgendo gran parte della produzione.

La figura femminile immortalata presenta una forte somiglianza con Chloë Sevigny, celebre per ruoli in Big Love e American Psycho, ma al momento non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios, né da fonti attendibili. Potrebbe trattarsi di una controfigura o di un nuovo volto ancora non annunciato.

Ma Gnucci nell'universo Marvel: una nemesi brutale e spietata

Nei fumetti, Isabella Carmela Magdalena "Ma" Gnucci è la matriarca di una potente famiglia criminale. Dopo che Frank Castle uccide i suoi figli, la donna giura vendetta e sfrutta i suoi legami nella polizia per dare la caccia al vigilante.

New images from the set of 'THE PUNISHER' pic.twitter.com/PRtxna6Djx — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) August 1, 2025

La storia a cui si fa riferimento è "Welcome Back, Frank", una delle saghe più amate dai fan, scritta da Garth Ennis e illustrata da Steve Dillon. Nella versione cartacea, Ma Gnucci subisce mutilazioni estreme a causa dello scontro con Castle, fino alla sua brutale fine nello zoo di Central Park.

Il collegamento con Daredevil e il futuro dell'MCU

L'ambientazione urbana e l'atmosfera oscura dello speciale fanno pensare che il progetto possa essere più vicino per tono e continuità a Daredevil: Rinascita, piuttosto che un vero e proprio lancio legato a Spider-Man: Brand New Day, come inizialmente ipotizzato. Alcune teorie suggeriscono che i figli di Ma Gnucci possano essere tra i poliziotti corrotti già apparsi nella storyline di Frank Castle.

The Punisher: Jon Bernthal nella seconda stagione, settimo episodio

Si tratterà di un progetto intenso, come ha confermato lo stesso Jon Bernthal, che torna nei panni del Punitore. In una recente intervista ha dichiarato: "Tengo molto a Frank. Stiamo cercando di raccontare la storia che i fan meritano. Non sarà facile da digerire, e non sarà un racconto leggero. Questa è la versione più autentica del personaggio".

Bernthal ha anche sottolineato che lo speciale sarà cupo e spietato, lasciando intendere che la nuova versione del Punitore sarà più vicina a quella della serie Netflix rispetto a un possibile edulcoramento: "Non sarà un Punisher light, ve lo prometto".