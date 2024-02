The Penguin: Robert Pattinson avvistato sul set, il suo Batman apparirà nella serie DC?

Nelle ultime ore, Robert Pattinson è stato fermato da alcuni fan mentre si trovava sul set di The Penguin, la nuova serie spin-off di The Batman che vedrà al centro il criminale di Colin Farrell e fungerà da ponte narrativo tra il primo e il secondo film del franchise atteso per il 2025.

Mentre siamo in attesa di un trailer vero e proprio dopo il breve teaser di HBO, "The Penguin è il prossimo capitolo della saga di The Batman, che porterà il mito di Gotham a livelli ancora più alti prima che il Pipistrello torni in attività. Preparatevi a entrare ancora più in profondità negli angoli più oscuri della città", leggevamo nell'anticipazione di Empire alla fine dello scorso anno, quando le riprese erano ripartire dopo la fine degli scioperi.

"Gran parte del film ha visto il Batman di Robert Pattinson affrontare l'Enigmista di Paul Dano (mentre era invischiato negli affari della Catwoman di Zoë Kravitz), e ciò ha rappresentato una Gotham brulicante di cattivi - con Colin Farrell in un'interpretazione fin troppo breve del Pinguino." Il magazine sottolineava che "Il suo Oswald Cobblepot si è rivelato un vero e proprio personaggio di spicco, un mafioso saccente con grandi progetti sulla scena del crimine di Gotham, e ora sta per diventare il protagonista di una serie tutta sua."

The Penguin, i dettagli

The Penguin sarà composta da 8 episodi, e dovrebbe continuare gli eventi che abbiamo visto in The Batman, partendo dal suo finale. Lauren LeFranc si occuperà della sceneggiatura, guidando la serie come showrunner, oltre a far parte del team di produttori insieme a Matt Reeves, Dylan Clark e Farrell. Craig Zobel sarà il regista dei primi tre episodi.

Colin Farrell tornerà ovviamente nei panni del personaggio criminale di Gotham e con lui nel cast ci saranno anche Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown.

The Batman 2: Il boss di HBO Max svela come la serie The Penguin si inserirà nella timeline

Dopo l'avvistamento di Pattinson sul set è sempre più probabile la presenza del suo Batman nello show anche se al momento non si tratterebbe di un ruolo importante secondo le ultime voci, ma più probabilmente di una comparsa nelle battute finali, giusto per fornire un gancio a ciò che vedremo in The Batman 2.