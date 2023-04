Il Pinguino: il teaser della serie con Colin Farrell mostra le prime scene dal set

Il Pinguino, la serie spinoff di The Batman con star Colin Farrell, arriverà sugli schermi di MAX, la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery nel 2024, e lo studio ha condiviso online il primo teaser che regala alcune scene in anteprima.

Il video mostra infatti l'iconico villain alle prese con nuovi problemi e nemici, oltre a regalare qualche immagine del dietro le quinte dello show.

Colin Farrell sarà il protagonista della serie The Penguin. Nel cast della serie HBO troviamo anche Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown.

I produttori hanno inoltre svelato una nuova foto ufficiale del protagonista:

Il Pinguino sarà composta da 8 episodi, e dovrebbe continuare gli eventi che abbiamo visto in The Batman, partendo dal suo finale. Lauren LeFranc si occuperà della sceneggiatura, guidando la serie come showrunner, oltre a far parte del team di produttori insieme a Matt Reeves, Dylan Clark e Farrell. Craig Zobel sarà il regista dei primi tre episodi.