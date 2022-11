The Batman 2: Il boss di HBO Max svela come la serie The Penguin si inserirà nella timeline

Nuovi dettagli sulla serie spinoff di The Batman dedicata al Pinguino di Colin Farrell anticipano i legami tra lo show che racconterà la storia delle origini di Oswald Cobblepot e The Batman 2.

Il legame tra il plot di The Batman 2 e la serie spinoff dedicata al Pinguino di Colin Farrell, incentrata sulla storia delle origini del villain Oswald Cobblepot, si va delineando. In un recente intervista con Variety, la responsabile dei contenuti originali di HBO Max Sarah Aubrey ha svelato nuovi dettagli sulla serie in preparazione.

"La serie su Pinguino si collocherà temporalmente subito dopo la fine di The Batman e temporaneamente prima degli eventi del secondo film", ha confermato. "Lo show uscirà tra i due film".

La dirigente ha specificato inoltre che la serie servirà da "ponte tra The Batman e il sequel]", aggiungendo di non poter ancora annunciare una data di uscita certa per The Batman 2:

"L'obiettivo di questo è mostrare com'è la vita di Oswald Cobblepot per le strade di Gotham, mentre cerca di risollevarsi dai colpi subiti come solo il Pinguino può, da piccolo criminale e stratega con le sue ambizioni. È un ottimo esempio per raccontare una storia di un personaggio come questo con un arco narrativo più lungo del solito, con molti colpi di scena e nuovi personaggi".