The Penguin, il nuovo trailer: che la guerra tra le gang di Gotham abbia inizio

Nel corso del Comic-Con è stato rilasciato il trailer di The Penguin, lo spinoff di The Batman con Colin Farrell che verrà trasmesso su Sky e NOW.

Il mondo oscuro di Gotham City torna a prendere vita con "The Penguin", la nuova serie spin-off di "The Batman", che vedrà Colin Farrell riprendere il suo ruolo iconico. Il trailer ufficiale, rilasciato durante il Comic-Con di San Diego, offre un assaggio dell'intensa saga criminale che seguirà le vicende di Oswald Cobblepot, noto come "The Penguin".

The Penguin: Lo Spinoff di "The Batman" con Colin Farrell Arriva su Sky e NOW

"The Penguin" continua l'epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con "The Batman" del 2022, esplorando ulteriormente l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot negli anfratti criminali di Gotham. Nel trailer rilasciato durante il Comic-Con, si conferma la sensazione che la serie porterà avanti la narrazione con toni oscuri e intensi, offrendo uno sguardo più approfondito sul passato e le motivazioni di uno dei nemici più iconici di Batman.

A partire dal 20 settembre, la serie sarà trasmessa in esclusiva su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Oltre a Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, il cast di "The Penguin" include Cristin Milioti come Sofia Falcone, Rhenzy Feliz nel ruolo di Victor Aguilar, Michael Kelly come Johnny Viti, Shohreh Aghdashloo come Nadia Maroni, Deirdre O'Connell come Francis Cobb, Clancy Brown come Salvatore Maroni, James Madio come Milos Grappa, Scott Cohen come Luca Falcone, Michael Zegen come Alberto Falcone, Carmen Ejogo come Eve Karlo e Theo Rossi come Dr. Julian Rush.

La serie è prodotta da un team di altissimo livello, con Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi) e Bill Carraro come produttori esecutivi. La produzione è curata da 6th & Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television.

"The Penguin" si aggiungerà alla già ricca libreria di titoli dedicati all'universo DC Comics disponibili su Sky e NOW, tra cui "The Flash", "Shazam! Furia degli Dei", "Suicide Squad" e "Batman v Superman: Dawn of Justice". Gli appassionati dell'universo DC avranno così l'opportunità di immergersi ancora di più nelle complesse e affascinanti storie dei loro personaggi preferiti.