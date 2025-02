The Penguin, Colin Farrell non ha fretta di girare la stagione 2: "Non muoio dalla voglia di farlo"

Agli ultimi SAG Awards, Colin Farrell ha ottenuto un altro riconoscimento per il suo lavoro nei panni del personaggio principale in The Penguin, ma l'attore insiste sul fatto che al momento non è propenso a realizzare una seconda stagione.

"Non la voglio. Non la voglio", ha dichiarato nel backstage dei SAG Awards a Variety. "Abbiamo tutti dato il massimo in quelle otto ore. Non vorrei che, solo a causa di un successo tra virgolette, dovessi rifarlo e venisse una versione diluita di quello che la gente si aspetta. Quindi non ho fretta. Non ho alcun desiderio profondo di farlo".

L'attore, però, ha aggiunto: "Certo, se dovessero pensare a qualcosa che funzioni in parallelo all'universo cinematografico di Matt Reeves e se fosse una buona idea, sono aperto a farlo. Ma non è una cosa che mi preoccupa".

Il futuro di The Penguin e i piani per The Batman 2

Colin Farrell nel finale di The Penguin

In un'intervista congiunta pubblicata ieri, i co-direttori dei DC Studios Peter Safran e James Gunn hanno confermato quanto segue circa la possibilità di realizzare una seconda stagione dello show con Colin Farrell: "Non lo sappiamo. Ci sono molti fattori in gioco e probabilmente il più importante è Colin stesso".

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

"E 800 libbre di trucco", ha aggiunto Gunn, alludendo alla faticosissima trasformazione di Farrell per il ruolo. L'attore dovrebbe tornare nel sequel di The Batman di Matt Reeves, ma il regista non ha condiviso i dettagli della nuova storia con lui. "Al momento sta tenendo le carte ben strette al suo petto", ha detto Farrell.

Per quanto riguarda The Batman 2, Peter Safran aveva precisato che Reeves "deve ancora consegnare una sceneggiatura completa, ma ciò che abbiamo letto finora è incredibilmente incoraggiante". Il film ha una data d'uscita fissata per l'ottobre 2027. Potete recuperare gli episodi di The Penguin su Sky e in streaming su NOW.